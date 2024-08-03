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Сегодня, 05:39

Чемпион мира Сидибе перешел в «Тулузу»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Джибриль Сидибе.
Фото Соцсети

Защитник сборной Франции Джибриль Сидибе вернулся в чемпионат Франции. 32-летний француз перешел из АЕКа в «Тулузу».

Чемпион мира 2018 года сменил команду на правах свободного агента. Подробности контракта не разглашаются.

«Лига 1 — это чемпионат, который я хорошо знаю, хотя за последние годы он сильно изменился. Проект очень интересный, у нас много задач на предстоящий сезон. У меня была возможность посмотреть несколько матчей «Тулузы» в прошлом сезоне, особенно матчи против «Пари Сен-Жермен» и «Ливерпуля». Думаю, что этот клуб изменился за последние годы. Я смогу многое принести этой команде», — отметил Сидибе.

В прошлом сезоне Сидибе сыграл в 25 матчах, забил 2 гола и заработал 3 желтые карточки.

Джибриль Сидибе
Футбол
ФК АЕК (Афины)
ФК Тулуза
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