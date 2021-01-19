Чемпион Кореи «Чонбук Моторс» подписал контракт с российским форвардом Ильюченко

Форвард «Пхохан Стилерс» Станислав Ильюченко подписал контракт с «Чонбук Моторс», сообщается на официальном сайте клуба.

Чемпион Кореи заплатил за 30-летнего россиянина 975 тысяч евро.

«Я почувствовал, что «Чонбук» — хорошая команда с тех пор, как перешел в K-лигу. У меня есть ожидания, что я смогу выиграть чемпионат с клубом и в этом году. Я обязательно подниму чемпионский кубок, сопоставив свои ожидания с хорошими игроками», — прокомментировал свой переход Ильюченко.

В минувшем сезоне Ильюченко стал бронзовым призером чемпионата Кореи и забил 19 голов. Всего на его счету 48 матчей в К-Лиге, в которых он забил 31 гол и сделал 12 результативных передач.