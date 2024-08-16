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Сегодня, 11:03

«Челси» заинтересован в подписании Санчо из «Манчестер Юнайтед»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо может продолжить карьеру в «Челси», сообщает fussball.news.

По информации источника, лондонцы заинтересованы в аренде 24-летнего англичанина. Также рассматривается вариант полноценного трансфера. «Челси» может включить в сделку двух игроков своей академии.

Санчо выступает за «Манчестер Юнайтед» с лета 2021 года. Он провел за манкунианцев 83 матча, забил 12 мячей и сделал 6 результативных передач. Вингер провел вторую часть сезона-2023/24 на правах аренды в дортмундской «Боруссии».

Джейдон Санчо
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Челси
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