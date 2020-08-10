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«Челси» вступает в борьбу за Регилона

17:15

Защитник «Севильи» Серхио Регилон в летнее трансферное окно может перейти в «Челси», сообщает Sky Sport Italia.

По данным источника, в услугах 23-летнего крайнего защитника заинтересован главный тренер лондонцев Фрэнк Лэмпард. Помимо «Челси», на испанца претендует «Лацио», а права на футболиста принадлежат мадридскому «Реалу».

В прошедшем сезоне ла лиги в составе «Севильи» Серхио Регилон провел 35 матчей, в которых забил три мяча и отдал четыре результативных передачи.

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