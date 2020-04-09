«Челси» ведет переговоры с «Барселоной» об аренде Коутинью

«Челси» находится в переговорах с «Барселоной» по поводу полузащитника Филиппе Коутинью, сообщают испанские СМИ. Нынешний сезон футболист проводит в аренде в «Баварии».

Сообщается, что стороны ведут переговоры об аренде игрока в английский клуб в следующем сезоне. При этом представители «Барсы» хотят, чтобы в сделку было включено обязательство последующего выкупа контракта.

Ранее сообщалось, что «Барселона» оценивает футболиста в 90 миллионов евро. 27-летний бразилец в текущем сезоне провел 32 матча за «Баварию» и забил девять мячей при восьми голевых передачах.