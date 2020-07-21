«Челси» согласовал контракт с Хаверцом

«Челси» согласовал контракт с полузащитником «Байера» Каем Хаверцом. По информации Transfermarket, 21-летний немец согласился на пятилетнее соглашение с зарплатой 8 миллионов евро в год.

Лондонский клуб готов заплатить за игрока 70 миллионов евро, не считая бонусов. «Байер» хочет получить 90 миллионов.

Ранее стало известно, что хавбек готов перейти в «Челси», но только если лондонцы обеспечат себе участие в Лиге чемпионов. Сейчас «Челси» с 63 очками идет на третьем месте за два матча до конца чемпионата, однако может опуститься на пятую строчку.

В минувшем сезоне Хаверц принял участие в 39 матчах во всех турнирах, записав на свой счет 15 голов и 8 результативных передач.