Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 11:54

«Челси» сделает новое предложение «Сити» по Стерлингу. Контракт с футболистом уже согласован

«Челси» сделает «Сити» еще одно предложение по Стерлингу
Читать «СЭ» в

«Челси» сделает новое предложение по нападающему «Манчестер Сити» Рахиму Стерлингу, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.

В трансфере заинтересован главный тренер лондонцев Томас Тухель. По данным источника, личный контракт с 27-летним англичанином уже согласован.

Ранее сообщалось, что «горожане» просят за футболиста 64 миллиона евро.

В минувшем сезоне Стерлинг провел 47 матчей за «Ман Сити», забил 17 голов и сделал 5 результативных передач.

Контракт нападающего с клубом из Манчестера рассчитан до 30 июня 2023 года.

Рахим Стерлинг
ФК Манчестер Сити
ФК Челси
0
Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
Читайте также
Тренер, работавший с принцессой Монако, оказался педофилом
Новый Нурмагомедов еще лучше Хабиба! Брат чемпиона идет в UFC без поражений, но когда он доберется до топ-соперников?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Спортивный директор «Спортинга» сомневается в возвращении Роналду в клуб
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости