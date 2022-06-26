«Челси» сделает новое предложение «Сити» по Стерлингу. Контракт с футболистом уже согласован

«Челси» сделает «Сити» еще одно предложение по Стерлингу

«Челси» сделает новое предложение по нападающему «Манчестер Сити» Рахиму Стерлингу, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.

В трансфере заинтересован главный тренер лондонцев Томас Тухель. По данным источника, личный контракт с 27-летним англичанином уже согласован.

Ранее сообщалось, что «горожане» просят за футболиста 64 миллиона евро.

В минувшем сезоне Стерлинг провел 47 матчей за «Ман Сити», забил 17 голов и сделал 5 результативных передач.

Контракт нападающего с клубом из Манчестера рассчитан до 30 июня 2023 года.