«Челси» разочаровался в Кепе и хочет приобрести Поупа
11:24
«Челси» проявляет интерес к вратарю «Бернли» Нику Поупу, сообщают британские СМИ.
Как информирует Daily Express, главный тренер «синих» Фрэнк Лэмпард недоволен игрой вратаря команды Кепы Аррисабалаги. Он считает, что голкипер играет слишком нестабильно. В связи с этим клуб хотел бы приобрести Поупа и сделать его основным вратарем. В 2018 году «Челси» приобрел Кепу у «Атлетика» за 80 миллионов евро и сделал его самым дорогим вратарем в истории.
27-летний англичанин в текущем сезоне провел 25 матчей за «Бернли», пропустил 38 мячей и девять раз отыграл «на ноль».
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