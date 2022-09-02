«Челси» расторг контракт с Алонсо. Защитник продолжит карьеру в «Барселоне»

«Челси» на официальном сайте объявил о расторжении контракта с защитником Маркосом Алонсо. Испанец спустя 6 лет покинул лондонский клуб.

«Все в футбольном клубе «Челси» хотели бы поблагодарить Маркоса за его службу «синим» и пожелать ему всего наилучшего в оставшейся части карьеры. Мы полноценно отдадим дань уважения Маркосу позже в пятницу», — говорится в заявлении на официальном сайте «Челси».

Ранее появилась информация, что «Барселона» хочет заполучить 31-летнего Алонсо, который является воспитанником клуба.