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Сегодня, 03:27

«Челси» расторг контракт с Алонсо. Защитник продолжит карьеру в «Барселоне»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Маркос Алонсо.
Фото Global Look Press

«Челси» на официальном сайте объявил о расторжении контракта с защитником Маркосом Алонсо. Испанец спустя 6 лет покинул лондонский клуб.

«Все в футбольном клубе «Челси» хотели бы поблагодарить Маркоса за его службу «синим» и пожелать ему всего наилучшего в оставшейся части карьеры. Мы полноценно отдадим дань уважения Маркосу позже в пятницу», — говорится в заявлении на официальном сайте «Челси».

Ранее появилась информация, что «Барселона» хочет заполучить 31-летнего Алонсо, который является воспитанником клуба.

Маркос Алонсо
Футбол
ФК Барселона
ФК Челси
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