Источник: «Челси» рассматривает возможность подписания Роналду

«Челси» рассматривает возможность перехода нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнштейн.

По данным источника, новый владелец лондонцев Тодд Боэли, который на данный момент исполняет обязанности спортивного директора, воодушевлен идеей приглашения 37-летнего португальца.

Впрочем, руководство «МЮ» пока отказывается вести переговоры по Роналду. Сомнения в целесообразности перехода выражает и главный тренер «Челси» Томас Тухель.

Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» в конце августа 2021 года. В сезоне-2021/22 он забил 24 гола и сделал 3 результативные передачи в 38 матчах за команду во всех турнирах.

Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.