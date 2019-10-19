«Челси» проявляет интерес к полузащитнику сборной Украины

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский может продолжить карьеру в «Челси». Как сообщает Sportarena, скауты лондонского клуба следят за игрой 26-летнего хавбека «Аталанты», в которую он перешел минувшим летом за 13,7 миллиона евро из «Генка».

В составе «Аталанты» в нынешнем сезоне Малиновский провел восемь матчей в серии А и Лиге чемпионов. Малиновский проявил себя в октябрьских матчах сборной Украины, оформив дубль в матче с Литвой (2:0) и приняв участие в победе над Португалией (2:1).