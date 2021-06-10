«Челси» продолжает борьбу c «ПСЖ» за Хакими

«Челси» повторил предложение «ПСЖ» о покупке защитника Ашрафа Хакими у «Интера», утверждает Sky Sport Italia.

Ранее сообщалось, что парижане предложили 60 миллионов евро за 22-летнего Хакими, хотя «Интер» просит за марокканца 75 миллионов.

При этом у «Челси» больше шансов получить игрока, так как итальянский клуб заинтересован в их защитниках: Эмерсоне Палмьери и Андреасе Кристенсене. Лондонцы готовы на обмен Палмери, однако Кристенсен станет альтернативным вариантом.

Хакими перешел в «Интер» из «Реала» прошлым летом за 40 миллионов евро. За 45 матчей в прошлом сезоне футболист забил семь мячей и сделал 11 голевых пасов.