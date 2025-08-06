«Челси» продал Дьюсбери-Холла в «Эвертон»

Полузащитник «Челси» Кирнан Дьюсбери-Холл перешел в «Эвертон», сообщается на сайте ливерпульского клуба.

26-летний англичанин подписал контракт на пять сезонов — до конца июня 2030 года. Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что лондонцы получат за игрока 25 миллионов фунтов стерлингов, сумма может вырасти до 28-29 миллионов в зависимости от выступления игрока.

Дьюсбери-Холл выступал за «Челси» с июля 2024 года. Он провел 36 матчей во всех турнирах, забил 5 мячей и сделал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 20 миллионов евро.