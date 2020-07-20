«Челси» предложит 70 миллионов фунтов за Хаверца

«Челси» планирует приобрести полузащитника «Байера» Кая Хаверца, сообщает Sky Germany. По данным источника, за 21-летнего немца лондонский клуб готов выложить 70 миллионов фунтов стерлингов.

Технический советник «Челси» Петр Чех полетит в Германию, чтобы провести переговоры.

«Байер» хочет получить за Хаверца 90 миллионов, но может снизить стоимость.

Ранее стало известно, что хавбек готов перейти в «Челси», но только если лондонцы обеспечат себе участие в Лиге чемпионов. Сейчас «Челси» с 63 очками идет на третьем месте за два матча до конца чемпионата, однако может опуститься на пятую строчку.

В минувшем сезоне Хаверц принял участие в 39 матчах во всех турнирах, записав на свой счет 15 голов и 8 результативных передач.