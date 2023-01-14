«Челси» предложил 30 миллионов еро за Нони Мадуэке

Полузащитник ПСВ Нони Мадуэке может продолжить карьеру в Англии. Как сообщает ED, «Челси» сделал первое предложение по 20-летнему англичанину в размере 30 миллионов евро.

По информации источника, ПСВ хочет 45 миллионов евро за воспитанника «Тоттенхэма».

Действующий контракт игрока рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

В этом сезоне Мадуэке сыграл в 8 матчах во всех турнирах и забил 2 гола.