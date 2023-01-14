Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 04:27

«Челси» предложил 30 миллионов еро за Нони Мадуэке

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Нони Мадуэке.
Фото Global Look Press

Полузащитник ПСВ Нони Мадуэке может продолжить карьеру в Англии. Как сообщает ED, «Челси» сделал первое предложение по 20-летнему англичанину в размере 30 миллионов евро.

По информации источника, ПСВ хочет 45 миллионов евро за воспитанника «Тоттенхэма».

Действующий контракт игрока рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

В этом сезоне Мадуэке сыграл в 8 матчах во всех турнирах и забил 2 гола.

Футбол
ФК ПСВ
ФК Челси
0
Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
Читайте также
Наглый канадец затмил Овечкина. Он оформил хет-трик и отомстил Александру за прошлый матч
«Карлик на гормонах». В Сеть слили переписку экс-руководства «Барселоны» с резкими высказываниями про лидеров клуба
Минтруд с февраля проиндексирует на 11,9% более 40 выплат
Узнать «Кракена»: чем опасен новый тип коронавируса
Минюст России включил в реестр иноагентов актера Артура Смольянинова
Команда CNN стала свидетелем отступления ВСУ из Соледара
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Нико Гонсалес близок к переходу в «Лестер»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости