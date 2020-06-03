«Челси» попробует перехватить Вернера у «Ливерпуля»

«Челси» вступил в борьбу за форварда «Лейпцига» Тимо Вернера, сообщают британские СМИ. На игрока также претендует «Ливерпуль».

По данным The Telegraph, если «Ливерпуль» в ближайшее время не договорится о трансфере, попытку подписать игрока сделает «Челси». У клубов есть время до 15 июня, чтобы выкупить контракт немца за 55 миллионов евро. После этой даты срок действия пункта в контракте игрока истекает. Указано также, что сам футболист заинтересован в переходе в «Ливерпуль». О его реакции на интерес «Челси» информации нет.

24-летний нападающий в текущем сезоне провел 40 матчей за «Лейпциг» и забил 31 мяч при 12 голевых передачах. Его контракт истекает 30 июня 2023 года.

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