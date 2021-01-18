«Челси» побьет трансферный рекорд ради Холанна

«Челси» готовится подписать норвежского нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холлана, сообщает The Athletic.

20-летний форвард станет главной трансферной целью лондонцев текущим летом. С 2022 года оступные Холлана составят 75 миллионов евро, но «Челси» готов раскошелиться уже по окончании нынешнего сезона и, тем самым, обновить клубный трансферный рекорд. В настоящее время самые дорогие трансферы в истории клуба — Кай Хаверц и Кепа Арисабалага, каждый из которых стоил по 80 миллионов евро по сведениям Transfermarkt.

Холлан перешел в «Боруссию» в январе 2020 и сразу стал основным нападающем команды. В текущем сезоне на его счету 19 мячей в 17 матчах во всех турнирах.