"Челси" планирует вернуть Морату из аренды в "Атлетико"

Форвард Альваро Мората, который выступает за "Атлетико" на правах аренды, в ближайшее время может вернуться в "Челси", утверждает The Telegraph. По информации СМИ, лондонцы планируют досрочно отозвать 26-летнего испанца в связи с запретом на трансферы.

"Атлетико" имеет приоритетное право на выкуп Мораты. В этом случае "матрасникам" придется выплатить 50 миллионов фунтов стерлингов за футболиста. Нападающий провел 17 матчей за "Атлетико", забил шесть голов и отдал одну голевую передачу. Контракт 26-летнего испанца с "Челси" действует до 30 июня 2022 года.

"Челси" не сможет подписывать футболистов до января 2020 года из-за нарушений, связанных с регистрацией и трансферами несовершеннолетних футболистов. Запрет не распространяется на женскую и футзальную команду.

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