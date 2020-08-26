«Челси» объявил о переходе защитника Чилвелла из «Лестера»

Пресс-служба «Челси» сообщает, что защитник Бен Чилвелл стал игроком лондонской команды. Контракт с 23-летним английским футболистом рассчитан на пять лет.

«Я рад присоединиться к «Челси» в это очень волнующее для клуба время, — приводит слова Чилвелла пресс-служба синих. — С нетерпением жду возможности присоединиться к этой молодой, динамичной команде во главе с Фрэнком Лэмпардом, когда мы будем бороться за награды в следующем сезоне. Не могу дождаться, чтобы начать играть за «Челси», и, надеюсь, скоро мы сыграем перед своими фанатами на «Стэмфорд Бридж».