«Челси» объявил о переходе защитника Чилвелла из «Лестера»
19:05
Пресс-служба «Челси» сообщает, что защитник Бен Чилвелл стал игроком лондонской команды. Контракт с 23-летним английским футболистом рассчитан на пять лет.
«Я рад присоединиться к «Челси» в это очень волнующее для клуба время, — приводит слова Чилвелла пресс-служба синих. — С нетерпением жду возможности присоединиться к этой молодой, динамичной команде во главе с Фрэнком Лэмпардом, когда мы будем бороться за награды в следующем сезоне. Не могу дождаться, чтобы начать играть за «Челси», и, надеюсь, скоро мы сыграем перед своими фанатами на «Стэмфорд Бридж».
В минувшем сезоне Чилвелл провел 33 матча за «Лестер», забил три гола и сделал три результативные передачи. На его счету 11 игр за сборную Англии.