«Челси» объявил о переходе хавбека «Спортинга» Эссугу

Полузащитник лиссабонского «Спортинга» Дариу Эссугу стал игроком «Челси», сообщает пресс-служба лондонцев.

20-летний португалец подписал контракт на восемь сезонов — до лета 2033 года.

В прошедшем сезоне Эссугу на правах аренды выступал за испанский «Лас-Пальмас». Он провел 27 матчей, отличившись одним голом.

Также на счету хавбека 25 матчей в основной команде «Спортинга». Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 15 миллионов евро.