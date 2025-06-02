Футбол
Трансферы
Новости
Статьи Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
Трансферы

2 июня 2025, 21:33

«Челси» объявил о переходе хавбека «Спортинга» Эссугу

Игнат Заздравин
Корреспондент

Полузащитник лиссабонского «Спортинга» Дариу Эссугу стал игроком «Челси», сообщает пресс-служба лондонцев.

20-летний португалец подписал контракт на восемь сезонов — до лета 2033 года.

В прошедшем сезоне Эссугу на правах аренды выступал за испанский «Лас-Пальмас». Он провел 27 матчей, отличившись одним голом.

Также на счету хавбека 25 матчей в основной команде «Спортинга». Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 15 миллионов евро.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Популярное видео
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Челси» ведет переговоры о переходе форварда «Боруссии» Гиттенса

The Athletic: форвард «Брентфорда» Мбеумо готов перейти в «Манчестер Юнайтед»

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости