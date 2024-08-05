«Челси» может заменить Галлахера полузащитником «Селтика» О'Райли

«Челси» проявляет интерес к полузащитнику «Селтика» Мэтту О'Райли, сообщает Sky Sports.

Лондонский клуб видит в 23-летнем датчанине замену Конору Галлахеру, который может перейти в «Атлетико» этим летом.

О'Райли выступает за «Селтик» с января 2022 года. За все время хавбек забил 27 голов и сделал 35 результативных передач в 122 матчах за шотландскую команду.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 20 миллионов евро.