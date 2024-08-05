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Сегодня, 03:32

«Челси» может заменить Галлахера полузащитником «Селтика» О'Райли

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Челси» проявляет интерес к полузащитнику «Селтика» Мэтту О'Райли, сообщает Sky Sports.

Лондонский клуб видит в 23-летнем датчанине замену Конору Галлахеру, который может перейти в «Атлетико» этим летом.

О'Райли выступает за «Селтик» с января 2022 года. За все время хавбек забил 27 голов и сделал 35 результативных передач в 122 матчах за шотландскую команду.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 20 миллионов евро.

Футбол
ФК Селтик
ФК Челси
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