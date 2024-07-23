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Сегодня, 09:27

«Челси» может подписать голкипера «Вильярреала» Йоргенсена

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Челси» заинтересован в переходе вратаря «Вильярреала» Филипа Йоргенсена, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, 22-летний датчанин входит в шорт-лист лондонцев. Сам футболист заинтересован в переходе в «Челси»

Йоргенсен находится в системе «Вильярреала» с 2017 года. Он провел за испанский клуб 44 матча, пропустил 75 мячей и 7 раз отыграл на ноль. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость голкипера в 20 миллионов евро.

Футбол
ФК Вильярреал
ФК Челси
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