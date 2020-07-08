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«Челси» лидирует в борьбе за Хаверца, но не хочет платить 100 миллионов евро

8 июля 2020, 18:52
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Полузащитник «Байера» Кай Хаверц близок к переходу в «Челси», собщает Sky Sports.

По сведениям источника, лондонцы являются фаворитами за 21-летнего немца, однако клуб не готов платить за игрока 100 млн евро. «Челси» надеется на то, что «Байер» снизит цену.

Хаверц в сезоне-2019/20 провел за «Байер» 43 матча, на его счету 17 голов и 9 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 81 миллион евро.

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