«Челси» интересуется де Лигтом и предлагает взамен Пулишича или Вернера

«Челси» собирается укрепить позицию центрального защитника в это трансферное окно.

По данным Tuttosport, лондонский клуб интересуется игроком «Ювентуса» Маттейсем де Лигтом. Взамен «Челси» предлагает нападающего Тимо Вернера или полузащитника Кристиана Пулишича плюс денежную сумму.

Ранее сообщалось, что де Лигт подпишет новый контракт с туринцами до 2026 года.

В сезоне-2021/22 де Лигт провел 42 матча за «Ювентус» во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.

Текущий контракт 22-летнего голландца рассчитан до лета 2024 года.