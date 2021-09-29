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«Челси» интересуется защитником «Вильярреала» Торресом

14:27
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«Челси» интересуется защитником «Вильярреала» Пау Торресом, сообщает 90min.

По информации источника, синие хотят усилить линию защиты и рассматривают кандидатуру 24-летнего испанца в связи с тем, что не смогли подписать игрока «Севильи» Жюля Кунде.

В сезоне-2021/22 Торрес принял участие в 5 матчах «Вильярреала» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 50 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.90min.com/posts/chelsea-transfer-news-pau-torres-target-jules-kounde-antonio-rudiger

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Иван Торопцев все материалы автора

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