«Челси» интересуется защитником «Вильярреала» Торресом
14:27
«Челси» интересуется защитником «Вильярреала» Пау Торресом, сообщает 90min.
По информации источника, синие хотят усилить линию защиты и рассматривают кандидатуру 24-летнего испанца в связи с тем, что не смогли подписать игрока «Севильи» Жюля Кунде.
В сезоне-2021/22 Торрес принял участие в 5 матчах «Вильярреала» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 50 миллионов евро.
Дополнительная информация:
https://www.90min.com/posts/chelsea-transfer-news-pau-torres-target-jules-kounde-antonio-rudiger
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