«Челси» интересуется защитником «Вильярреала» Торресом

«Челси» интересуется защитником «Вильярреала» Пау Торресом, сообщает 90min.

По информации источника, синие хотят усилить линию защиты и рассматривают кандидатуру 24-летнего испанца в связи с тем, что не смогли подписать игрока «Севильи» Жюля Кунде.

В сезоне-2021/22 Торрес принял участие в 5 матчах «Вильярреала» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 50 миллионов евро.