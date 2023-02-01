«Челси» и «ПСЖ» не смогли отправить вовремя документы по трансферу Зиеша

«ПСЖ» и «Челси» подписали документы по переходу полузащитника Хакима Зиеша в парижский клуб. Однако, как сообщил журналист Фабрицио Романо в Twitter, клубы не смогли вовремя отправить их на регистрацию, поэтому им необходимо решить эту проблему.

Контракт 29-летнего марокканца с «Челси» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

В этом сезоне Зиеш сыграл 15 матчей во всех турнирах и сделал одну голевую передачу.