«Челси» и «Ливерпуль» интересуются Араухо. У «Барселоны» возникли проблемы с продлением контракта игрока
10:44
Защитник «Барселоны» Рональд Араухо может продолжить карьеру в Англии, сообщает Sport.es.
По сведениям источника, на 22-летнего уругвайца претендуют «Ливерпуль» и «Челси». Ранее сообщалось, что у каталонцев возникли трудности с продлением контракта с игроком. Нынешнее соглашение Араухо действует до конца июня 2023 года.
В текущем сезоне Араухо провел 14 матчей за «Барсу», в которых забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 млн евро.
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