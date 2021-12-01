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«Челси» и «Ливерпуль» интересуются Араухо. У «Барселоны» возникли проблемы с продлением контракта игрока

10:44
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Защитник «Барселоны» Рональд Араухо может продолжить карьеру в Англии, сообщает Sport.es.

По сведениям источника, на 22-летнего уругвайца претендуют «Ливерпуль» и «Челси». Ранее сообщалось, что у каталонцев возникли трудности с продлением контракта с игроком. Нынешнее соглашение Араухо действует до конца июня 2023 года.

В текущем сезоне Араухо провел 14 матчей за «Барсу», в которых забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 млн евро.

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Сергей Разин все материалы автора

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