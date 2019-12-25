«Челси» и еще два клуба АПЛ претендуют на Коутинью

Полузащитник «Баварии» Филлипе Коутинью может продолжить карьеру в чемпионате Англии, утверждает Mundo Deportivo. По информации СМИ, на 27-летнего бразильца претендуют три клуба из АПЛ.

Коутинью попал в сферу интересов «Челси», «Тоттенхэма» и «Манчестер Юнайтед». Хавбек может перебраться в один из этих клубов в летнее трансферное окно.

Футболист принадлежит «Барселоне» и выступает за мюнхенцев на правах аренды в сезоне-2019/20.

В нынешнем сезоне Коутинью провел 22 матча за «Баварию», забил 7 голов и сделал 7 результативных передач. Портал transfermarkt.de оценивает игрока в 70 миллионов евро.