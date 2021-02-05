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«Челси» хочет вернуть Азара

12:36
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Полузащитник «Реала» Эден Азар в летнее трансферное окно может вернуться в «Челси», сообщает Defensa Central.

По данным источника от 5 февраля, лондонцы готовы заплатить за 30-летнего футболиста до 50 миллионов евро.

Азар пришел в «Реал» из «Челси» летом 2019 года. В этом сезоне 30-летний бельгиец участвовал всего в 13 матчах во всех турнирах. В сезоне-2020/21 полузащитник забил 3 гола и сделал 1 голевую передачу.

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