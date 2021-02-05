«Челси» хочет вернуть Азара

Полузащитник «Реала» Эден Азар в летнее трансферное окно может вернуться в «Челси», сообщает Defensa Central.

По данным источника от 5 февраля, лондонцы готовы заплатить за 30-летнего футболиста до 50 миллионов евро.

Азар пришел в «Реал» из «Челси» летом 2019 года. В этом сезоне 30-летний бельгиец участвовал всего в 13 матчах во всех турнирах. В сезоне-2020/21 полузащитник забил 3 гола и сделал 1 голевую передачу.