«Челси» хочет продать двоих игроков

«Челси» до конца трансферного окна хочет продать защитников Теему Бакайоко и Давиде Дзаппакосту, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, 28-летним итальянцем интересуется «Аталанта», клуб Алексея Миранчука хочет взять защитника в годичную аренду. А вот 26-летний француз надеется продолжить карьеру в «Милане», однако стороны не могут договориться о сумме компенсации.

Минувший сезон Бакайоко провел в «Монако», отметившись 1 голом и 2 результативными передачами в 20 матчах лиги 1.

Дзаппакоста в сезоне-2019/20 играл в аренде в «Роме», за которую успел провести лишь 9 матчей.