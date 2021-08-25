Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

«Челси» готов заплатить 70 миллионов евро за Кунде

04:13
Теги:

«Челси» в ближайшее время надеется заполучить защитника «Севильи» Жюля Кунде. По информации El Partidazo de COPE, лондонский клуб готовит предложение в размере 70 миллионов евро.

Ранее стало известно, что 22-летний француз согласился перейти «Челси». Стороны согласовали контракт до 2026 года.

В прошлом сезоне Кунде сыграл в 49 матчах во всех турнирах, забил 4 мяча и сделал 1 результативную передачу. На Евро-2020 он провел 1 матч против Португалии (2:2).

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Москвичка заявила, что мужчина ее удерживал и насиловал 3 дня
Пенсии в 2022 году проиндексируют выше инфляции
Умерла народная артистка РФ Наталья Исаева
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд