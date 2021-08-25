«Челси» готов заплатить 70 миллионов евро за Кунде

«Челси» в ближайшее время надеется заполучить защитника «Севильи» Жюля Кунде. По информации El Partidazo de COPE, лондонский клуб готовит предложение в размере 70 миллионов евро.

Ранее стало известно, что 22-летний француз согласился перейти «Челси». Стороны согласовали контракт до 2026 года.

В прошлом сезоне Кунде сыграл в 49 матчах во всех турнирах, забил 4 мяча и сделал 1 результативную передачу. На Евро-2020 он провел 1 матч против Португалии (2:2).