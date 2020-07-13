«Челси» готов продать Канте. Хавбеком интересуется «Интер»

Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте может продолжить карьеру в чемпионате Англии, утверждает Gazzetta dello Sport. По информации источника, 29-летним французским футболистом интересуется «Интер».

При этом в лондонской команде готовы рассмотреть предложение о приобретении хавбека сборной Франции.

В сезоне-2019/20 Канте провел 27 матчей за «Челси» и забил три гола. Его контракт с английским клубом действует до 30 июля 2023 года. Портал transfermarkt оценивает полузащитника в 80 миллионов евро.