«Челси» готов предложить «Наполи» Лукаку и Казадеи за Осимхена

«Челси» намерен подписать в летнее трансферное окно форварда «Наполи» Виктора Осимхена, сообщает Teamtalk.

По сведениям источника, лондонцы готовы предложить форварда Ромелу Лукаку и полузащитника Чезаре Казадеи, чтобы снизить сумму трансфера за 25-летнего нигерийца.

Осимхен выступает за «Наполи» с 2020 года. В сезоне-2023/24 он провел за команду 32 матча во всех турнирах, забил 17 мячей и сделал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 100 миллионов евро.