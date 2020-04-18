Форвард «Наполи» Дрис Мертенс может продолжить карьеру в «Челси», сообщают итальянские СМИ.

По данным Corriere dello Sport, лондонский клуб является фаворитом в борьбе за игрока, если он не продлит контракт с «Наполи». Соглашение истекает 30 июня 2020 года. На него также претендуют «Интер», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Монако». Бельгиец не хочет переходить в «Интер», чтобы не играть против «Наполи», а среди других предложений «Челси» выглядит наиболее оптимальным для него.

32-летний футболист в текущем сезоне провел 29 матчей за «Челси» и забил 12 мячей при шести голевых передачах.