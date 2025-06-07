Чалоба может перейти из «Челси» в «Наполи»

«Наполи» интересуется защитником «Челси» Трево Чалоба, сообщает The Telegraph. В переходе 25-летнего англичанина заинтересован главный тренер неаполитанцев Антонио Конте, который ранее работал в лондонском клубе.

Руководство «Челси» высоко оценивает игру Чалобы после его возвращения из аренды в «Кристал Пэлас», поэтому его продажа не является приоритетной целью в летнее трансферное окно.

В сезоне-2024/25 Чалоба в 33 матчах за «Челси» и «Кристал Пэлас» забил 3 гола и отдал результативную передачу.

Действующий контракт защитника с «синими» рассчитан до 30 июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 25 миллионов евро.