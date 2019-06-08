CAS приостановил дисквалификацию Райолы

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) приостановил дисквалификацию известного футбольного агента Мино Райолы, сообщает Daily Mail. В мае ФИФА, Футбольная ассоциация Англии и Федерация футбола Италии на три месяца запретила Райоле заниматься агентской деятельностью. Он должен был пропустить летнее трансферное окно, однако обжаловал санкции в CAS.

Райола считает, что дисквалификация связана с его резкими высказываниями в адрес руководства итальянского футбола, которое оказало политическое влияние для введения санкций в отношении агента, представляющего интерес ряда топ-футболистов.