19:14 | Футбол — Трансферы

CAS приостановил дисквалификацию Райолы

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Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) приостановил дисквалификацию известного футбольного агента Мино Райолы, сообщает Daily Mail. В мае ФИФА, Футбольная ассоциация Англии и Федерация футбола Италии на три месяца запретила Райоле заниматься агентской деятельностью. Он должен был пропустить летнее трансферное окно, однако обжаловал санкции в CAS.

Райола считает, что дисквалификация связана с его резкими высказываниями в адрес руководства итальянского футбола, которое оказало политическое влияние для введения санкций в отношении агента, представляющего интерес ряда топ-футболистов.

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