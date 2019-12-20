Бывший защитник «Зенита» Гарай зимой может перейти в «Лион»

Защитник «Валенсии» Эсекиэль Гарай зимой может продолжить карьеру в чемпионате Франции, утверждает Le Progres. По информации СМИ, «Лион» хочет приобрести 33-летнего аргентинца.

Контракт Гарая с «Валенсией» действует до 30 июня 2020 года. Портал transfermarkt.de оценивает футболиста в 8 миллионов евро.

В «Лионе» считают, что Гарай станет заменой защитнику Антонио Марселу, который близок к уходу из клуба из-за конфликта с болельщиками.

В текущем сезоне Гарай провел 19 матчей за «Валенсию» и не отметился результативными действиями. Аргентинец выступал за «Зенит» с 2014 по 2016.