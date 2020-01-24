Бывший защитник «Спартака» Петкович стал игроком «Тонделы»

Защитник Марко Петкович, который ранее выступал за «Спартак», подписал контракт с «Тонделой» до июня 2022 года. Об этом сообщает официальный Twitter португальской командой.

27-летний серб играл за красно-белых с 2017 по 2018 год. Вместе с командой Петкович становился бронзовым призером чемпионата России (2017/2018) и обладателем Суперкубка страны (2017).

На счету Петковича 2 матча за сборную Сербии.

«Тондела» занимает 10-е место в чемпионате Португалее с 20 очками после 17 игр.