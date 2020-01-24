Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

Бывший защитник «Спартака» Петкович стал игроком «Тонделы»

17:17
Марко Петкович. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Марко Петкович. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Теги:

Защитник Марко Петкович, который ранее выступал за «Спартак», подписал контракт с «Тонделой» до июня 2022 года. Об этом сообщает официальный Twitter португальской командой.

27-летний серб играл за красно-белых с 2017 по 2018 год. Вместе с командой Петкович становился бронзовым призером чемпионата России (2017/2018) и обладателем Суперкубка страны (2017).

На счету Петковича 2 матча за сборную Сербии.

«Тондела» занимает 10-е место в чемпионате Португалее с 20 очками после 17 игр.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир