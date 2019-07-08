Бывший защитник сборной Голландии стал игроком "Бернли"

Защитник Эрик Питерс перешел из "Стоук Сити" в "Бернли", сообщает официальный сайт клуба из графства Ланкашир. Бывший игрок сборной Голландии подписал контракт на два года с новой командой.

В прошлом сезоне 30-летний Питерс первую половину сезона провел в "Стоук Сити", где принял участие в 23 матчах, забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи. Во второй половине выступал на правах аренды за "Амьен", где сыграл 15 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

В активе защитника 18 игр за сборную Голландии.

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