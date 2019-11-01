Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и «Динамо» Бюттнер стал игроком «Нью-Ингланд Революшн»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед», «Динамо» и «Витесса» Александр Бюттнер стал игроком «Нью-Ингланд Революшн», информирует пресс-служба американской команды. Сроки соглашения с 30-летним голландцем не уточняются.

Последним клубом Бюттнера был «Витесс» Леонида Слуцкого. Защитник покинул команду в июне 2019-го. С этим клубом футболист выигрывал Кубок Голландии (2016/17).

Голландец выступал за «МЮ» с 2012 по 2014 год, становился чемпионом АПЛ (2012/13). В «Динамо» — с 2014 по 2016.