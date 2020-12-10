Бывший защитник «Локомотива» Пейчинович может продолжить карьеру в РПЛ

Защитник «Факела» Неманья Пейчинович в январе 2020 года может покинуть клуб и продолжить карьеру в команде Тинькофф РПЛ, сообщает «Матч ТВ».

Отметим, у 33-летнего серба есть российское гражданство, которое он получил 1 апреля 2019 года.

В «Факел» футболист перешел в октябре 2020 года. За это время он провел 11 матчей, отметившись 2 голами.

В сезоне-2017/18 Пейчинович в составе «Локомотива» стал чемпионом России.