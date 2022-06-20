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Сегодня, 13:35

Точилин сравнил нового тренера «Сочи» Гаранина с Федотовым

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Бывший тренер «Сочи» Александр Точилин поделился мнением о назначении в клуб Вадима Гаранина.

— Гаранин — перспективный тренер, который очень ярко проявил себя в ФНЛ, — цитирует Точилина «РБ Спорт». — После ухода Федотова руководство приняло решение и посчитало, что Гаранин может продолжить его дело.

— Есть что-то общее между игрой, которую ставит Федотов и Гаранин?
— Общий только результат. У каждого своя философия игры. Возможно, в «Сочи» произойдут тактические изменения. Эти два тренера давали результат, и всем нравился их футбол.

Точилин добавил, что отсутствие у Гаранина лицензии Pro не говорит о его профессиональной непригодности.

В минувшем сезоне специалист помог «Енисею» пробиться в полуфинал БЕТСИТИ Кубка России и финишировать на пятом месте в первенстве ФНЛ.

«Сочи» c января 2020 года тренировал Владимир Федотов. 55-летний специалист покинул команду по окончании сезона-2021/22 и возглавил ЦСКА.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-tochilin-u-garanina-est-vse-shansy-pokazat-rezul-tat-ne-huzhe-chem-u-fedotova/
Александр Точилин
РПЛ
ФК Енисей
ФК Сочи
Вадим Гаранин
Владимир Федотов (тренер)
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