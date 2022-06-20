Точилин сравнил нового тренера «Сочи» Гаранина с Федотовым

Бывший тренер «Сочи» Александр Точилин поделился мнением о назначении в клуб Вадима Гаранина.

— Гаранин — перспективный тренер, который очень ярко проявил себя в ФНЛ, — цитирует Точилина «РБ Спорт». — После ухода Федотова руководство приняло решение и посчитало, что Гаранин может продолжить его дело.

— Есть что-то общее между игрой, которую ставит Федотов и Гаранин?

— Общий только результат. У каждого своя философия игры. Возможно, в «Сочи» произойдут тактические изменения. Эти два тренера давали результат, и всем нравился их футбол.

Точилин добавил, что отсутствие у Гаранина лицензии Pro не говорит о его профессиональной непригодности.

В минувшем сезоне специалист помог «Енисею» пробиться в полуфинал БЕТСИТИ Кубка России и финишировать на пятом месте в первенстве ФНЛ.

«Сочи» c января 2020 года тренировал Владимир Федотов. 55-летний специалист покинул команду по окончании сезона-2021/22 и возглавил ЦСКА.