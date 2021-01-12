Бывший топ-менеджер «Локо»: «Спасибо Миранчуку, что клуб получил больше, чем отступные»

Бывший куратор академии и дубля «Локомотива» Владимир Кузьмичев в интервью «СЭ» прокомментировал переход Алексея Миранчука из «Локомотива» в «Аталанту».

— Продажа Миранчука в «Аталанту» в том формате, в котором это произошло, — это удача для «Локо» или нет? До клуба из 14,5 миллионов евро дошло, согласно опубликованной в СМИ справке, меньше 10 миллионов.

— Здесь нужно сказать спасибо Леше и его агенту Вадику Шпиневу, которые пошли навстречу клубу и дали «Локомотиву» заработать больше, чем было прописано в контракте. Ведь отступные составляли 8 миллионов евро. И, кстати, многие забывают, что этот пункт появился при Геркусе, а не при Кикнадзе.

— Вопрос к Кикнадзе, наверное, не из-за отступных, а из-за его слов, что дешевле 20 миллионов не продадим. А когда-то из его уст звучали и 80 миллионов.

— Хотели 20-25. И наверняка бы вышли на эту сумму, тогда бы и «Локо» получил больше. Но рынок из-за пандемии просел. Подчеркну еще раз, что Алексей поступил очень порядочно. Мог подождать еще полгода и всю эту сумму забрать себе в виде подъемных в качестве свободного агента. Но он этого не сделал. Более того, при переговорах с «Аталантой» еще и пошел навстречу родному клубу.

— «Локомотив» не пытался продлить с ним контракт, исключив пункт об отступных?

— Пытался. Мы делали хорошее предложение, но Леша был решительно настроен на отъезд. Деньги для него не стоят на первом месте. По новому соглашению он бы получал больше, чем в «Аталанте», однако Алексей принял твердое решение о зарубежном клубе.

— Он не разочаровался в своем решении уехать? Пока дела складываются не лучшим образом.

— Нет. Он понимал, на что идет. Тем более, уезжая к такому тренеру как Джан Пьеро Гасперини. Важно, что именно этот специалист хотел видеть Миранчука в своей команде — это не было решением спортивного директора или еще кого-то. Леша знал, через что надо пройти. В команде к нему хорошо относятся, я думаю, в скором времени Миранчук заиграет.

В нынешнем сезоне серии А Алексей Миранчук провел 8 матчей, в которых забил 1 мяч.

(Константин Алексеев)

Полностью интервью с Кузьмичевым можно прочитать здесь.