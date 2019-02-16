Бывший спортдир "Наполи": "Аузилио сказал мне, что реальных предложений по Икарди нет"

Директор "Интера" Пьеро Аузилио заявил, что у клуба нет реальных предложений по трансферу форварда Мауро Икарди. Об этом рассказал Пьерпаоло Марино, бывший спортивный директор "Наполи" и "Удинезе" Пьерпаоло Марино.

- Я был на "Сан Сиро", когда "Интер" играл с "Беневенто" в январе в Кубке Италии и имел возможность пообщаться с Аузилио, - цитирует Марино Football Italia. - Он сказал, что нет даже намека на предложение от другого клуба по Икарди. Это значит, что никаких реальных предложений нет. Похоже, что только его жена (Ванда Нара, которая также является его агентом - прим. "СЭ") заявляет, что клубы выстраиваются в очередь за ним. По моему опыту, эти ситуации обычно разрешаются, когда игрок возвращается в состав с большим смирением и желанием играть еще лучше. Он должен послать сигнал команде и клубу.

Напомним, вчера в СМИ появилось сообщение о том, что Икарди заключил предварительное соглашение с "Ювентусом".

Он был лишен капитанской повязки. Аргентинец также не принял участия в матче 1/16 финала Лиги Европы против "Рапида" (1:0).

В текущем сезоне 25-летний Мауро Икарди провел 28 матчей за "Интер", забил 15 голов и отдал две результативные передачи.

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