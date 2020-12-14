Бывший полузащитник «Уфы» хочет вернуться в лондонский «Арсенал»
08:08
Бывший полузащитник «Уфы» и тульского «Арсенала» Эммануэл Фримпонг хочет вернуться в АПЛ, сообщает Goal.com.
По данным источника, 28-летний ганец после поражения «канониров» в матче 12-тура АПЛ против «Бернли» (0:1) позвонил в офис клуба и предложил продать полузащитника Гранита Джаку, а вместо швейцарца подписать его. Какой ответ получил 28-летний ганец, неизвестно.
Последние два сезона Фримпонг находится без клуба.
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