Бывший полузащитник «Рубина» М'Вила перешел в «Кан»

Экс-полузащитник «Рубина» Янн М'Вила присоединился к «Кану». 34-летний француз подписал двухлетний контракт с клубов второго дивизиона Франции. Он будет выступать под номером 6.

Бывший игрок сборной Франции (22 матча) перебрался в «Кан» свободным агентом из «Вест Бромвича». В сезоне-2023/24 он сыграл в 9 матчах во всех турнирах и получил 3 желтые карточки.

С 2013 по 2018 год М'Вила был игроком «Рубина». Он провел 80 игр, в которых отличился 3 голами и 7 результативными передачами.