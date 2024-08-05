Бывший полузащитник «Фиорентины» Бонавентура перешел в «Аль-Шабаб»

«Аль-Шабаб» объявил о подписании контракта с полузащитником Джакомо Бонавентурой.

Соглашение с 34-летним итальянцем действует до конца июня 2025 года с опцией продления еще на один год. По данным инсайдера Николо Скиры, футболист будет зарабатывать 4 миллиона евро в год в клубе из Саудовской Аравии.

Предыдущей командой Бонавентуры была «Фиорентина», за которую он выступал с сентября 2020 года. В сезоне-2023/24 хавбек забил 8 голов и сделал 4 результативные передачи в 43 матчах за команду во всех турнирах.