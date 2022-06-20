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Суарес о переходе соотечественника Нуньеса в «Ливерпуль»: «Когда он был в «Альмерии» я рекомендовал его «Барсе»

Суарес рассказал, что рекомендовал Нуньеса «Барсе», когда уругваец выступал за «Альмерию»
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Бывший нападающий «Ливерпуля» и «Барселоны» Луис Суарес прокомментировал переход соотечественника в состав мерсисайдцев.

«Он напишет свою историю в «Ливерпуле». Он уругваец, нападающий и на этом сравнения заканчиваются. Нуньес особенный игрок, его не нужно ни с кем сравнивать.

Он перешел в великий клуб с одним из лучших тренеров в мире. Когда Дарвин играл в «Альмерии» я рекомендовал «Барселоне» его подписать, но этого не произошло», — цитирует Суареса The Mirror.

Суарес выступал в составе мерсисайдцев с 2011 по 2014 год.

Нуньес играл в «Альмерии» в сезоне-2019/20.

В понедельник, 13 июня «Бенфика» объявила о продаже Нуньеса в «Ливерпуль» за 75 миллионов евро. Сумма трансфера может вырасти до 100 миллионов евро при определенных условиях.

В сезоне-2021/22 Нуньес забил 34 гола и сделал 4 результативных передачи в 41 матче за «Бенфику».

Луис Суарес
ФК Альмерия
ФК Барселона
ФК Бенфика
ФК Ливерпуль
Дарвин Нуньес
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