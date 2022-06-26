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Сегодня, 15:49

Милито — о переходе Дибалы в «Интер»: «Желание отомстить имело бы решающее значение»

Милито считает, что Дибала подойдет «Интеру»
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Бывший нападающий «Интера» Диего Милито поделился мнением о возможном переходе в клуб Пауло Дибалы.

«Давайте посмотрим, подпишет ли его «Интер». Дибала может пригодиться каждому. Если есть шанс, надо им воспользоваться. «Интер» является подходящим вариантом для Дибалы с точки зрения перезагрузки карьеры. Он хорошо знает серию А и желание отомстить имело бы решающее значение», — цитирует Милито La Gazzetta dello Sport.

Сообщалось, что Дибала подпишет с миланским клубом контракт до 2026 года. Его оклад в «Интере» составит около 8 миллионов евро в год с учетом бонусов. В скором времени 28-летний аргентинец пройдет медосмотр.

В прошедшем сезоне Дибала забил 15 мячей и отдал 6 результативных передач в 39 матчах за «Ювентус».

Диего Милито
Пауло Дибала
ФК Интер (Интернационале)
ФК Ювентус
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