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Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Валенсия может уехать в чемпионат Мексики

19:36
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Полузащитник сборной Эквадора Антонио Валенсия может продолжить карьеру в Мексике. Как сообщает Fichajes, 35-летним хавбеком интересуется «Керетаро», где ранее выступал Роналдинью.

Валенсия ранее играл в ряде клубов Европы, включая «Манчестер Юнайтед», где выступал с 2009 по 2019 год, а в сезоне-2018/19 был капитаном команды.

На данный момент Валенсия остается в статусе свободного агента после истечения срока соглашения с эквадорским ЛДУ.

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